Insgesamt geht es in diesem Jahr also um geplante Gesamtausgaben von 470 Millionen Euro. Während das Konsumklima unter dem Jahr also eher verhalten ist, zeigt sich das Weihnachtsgeschäft als relativ krisenresistent. „Weihnachten ist und bleibt die Zeit des Schenkens“, sagt Gumprecht - auch in inflationsbedingt schwierigen Zeiten. Wohl auch deshalb gibt ein Fünftel der Befragten an, bei den Weihnachtsausgaben bewusst zu sparen und den eigenen Konsum in den Monaten davor einzuschränken.