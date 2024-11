Flanieren im Alten AKH oder lieber Kitsch-Fotos machen am Rathausplatz? Alle Infos und Öffnungszeiten zu den Wiener Christkindlmärkten.

Hoch die Punschtassen: Bereits diese Woche eröffnen die ersten Wiener Christkindlmärkte, die diesjährige Punsch-Glühwein-Zeit geht in der Bundeshauptstadt somit offiziell an den Start.

Ab Donnerstag, 7. November, macht der der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf bereits Halt. Einen Tag später, am 8. November, beginnt der weihnachtliche Trubel am Stephansplatz und vor dem Schloss Schönbrunn.

14 Weihnachtsmärkte mit 796 Ständen in Wien Wiens Weihnachtsmärkte warten heuer mit insgesamt 796 Ständen, davon 190 Gastroständen, auf. Gewusst? Bereits 1722 fand in Wien auf der Freyung der erste Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. 120 Jahre später wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz am Hof übersiedelt. Im Jahr 1903 wurden die Standbauten erneuert, der Christkindlmarkt erhielt erstmals eine elektrische Beleuchtung. 1918 wurde der Markt auf den Stephansplatz verlegt. Seit den 1980er-Jahren werden in Wien immer mehrere Weihnachts- und Christkindlmärkte abgehalten.

Wie sieht es also heuer aus? Hier ein Überblick zu allen Christkindlmärkten 2024 in Wien, mitsamt Öffnungszeiten und Infos:

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Gehört zur Vorweihnachtszeit in Wien einfach dazu: Der Christkindlmarkt in Schönbrunn. Über 80 liebevoll dekorierte Hütten sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm sorgen dort ab 8. November für feierliche Stimmung. Öffnungszeiten: 08.11.2024 bis 24.12.2024, täglich 10.00-21.00 Uhr

24.12.2024: 10.00-16.00 Uhr

© kurier/Martina Berger

Weihnachtsdorf am Stephansplatz Rund um den Stephansdom öffnet der beliebte Innenstadt-Weihnachtsmarkt bereits am 8. November seine Pforten. Öffnungszeiten: 08.11.2024 bis 26.12.2024, täglich 11.00-21.00 Uhr

24.12.2024: 11.00-16.00 Uhr

25.und 26.12.2024: 11.00-19.00 Uhr

Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz Ebenfalls nicht aus dem vorweihnachtlichen Stadtbild wegzudenken ist der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Auch der Eistraum wird ab 15. November aufgebaut, wo man heuer wieder auf Schlittschuhen seine Runden drehen kann. Öffnungszeiten: 15.11.2024 - 26.12.2024, täglich 10.00-22.00 Uhr,

24.12.2024: 10.00-18.30 Uhr Eistraum

15. November 2024 bis 6. Jänner 2025, täglich von 10 bis 22 Uhr

24. Dezember: 10 bis 18.30 Uhr

31. Dezember geschlossen

Weihnachtsmarkt am Hof Gehobenes Kunsthandwerk erwartet die BesucherInnen des Weihnachtsmarktes, der in der Innenstadt auf dem Platz "Am Hof" hinter der Mariensäule stattfindet. Tipp: Berühmt ist der Weihnachtsmarkt Am Hof für seinen “Zirbenpunsch”! Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024

Mo-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-So: 10.00-21.00 Uhr

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz Im Park zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum lässt es sich ebenfalls gut punschen und flanieren. An den zahlreichen Verkaufshütten laden die Aussteller mit ausgefallenen Geschenkideen und traditionellem Kunsthandwerk zum Kaufen und Verweilen ein. Öffnungszeiten: 13.11.2024 bis 26.12.2024

So-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-Sa: 11.00-22:00 Uhr

24.12.2024: 11.00-16.00 Uhr,

25. und 26.12.2024: 11.00-19:00 Uhr

Altwiener Christkindlmarkt Freyung Auf dem Altwiener Christkindlmarkt Freyung erwarten die Besucher Kunsthandwerk und Flair in nostalgischem Ambiente der Wiener Innenstadt. Ein Klassiker unter den Christkindlmärkten der Stadt. Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, täglich 10.00-21.00 Uhr

Art Advent am Karlsplatz Der Art Advent am Karlsplatz legt seinen Fokus auf heimisches Kunsthandwerk und Bio-Gastronomie. Zudem macht die zentrale Lage ihn natürlich zu einem beliebten Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit. Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, täglich 11.00-21.00 Uhr

Weihnachtsdorf Campus Universität Wien Das Weihnachtsdorf im vormals "Alten AKH" ist wegen seiner gemütlichen Atmosphäre bekannt und beliebt. Für TouristInnen gilt der Weihnachtsmarkt im Campus als Geheimtipp. Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024

Mo-Mi: 14.00-22.00 Uhr, Do-Fr: 14.00-23.00 Uhr

Sa: 11.00-23.00 Uhr, So: 11.00-21.00 Uhr

Weihnachtsmarkt am Spittelberg Stimmungsvolle Atmosphäre und Kunsthandwerk in verwinkelten Gassen einer Wiener Biedermeier-Vorstadt: Der Adventmarkt am Spittelberg ist nicht von ungefähr stets so gut besucht. Öffnungszeiten: 16.11.2024 bis 23.12.2024, Mo-Fr: 14.00-21.30 Uhr,

Sa, So, Feiertag: 11.00-21.30 Uhr

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere Ein Weihnachtsmarkt mit besonderem Ambiente findet sich auch vor dem Schloss Belvedere. Außerdem toll: Es gibt vor Ort rollstuhlgerechte Toilettenanlagen! Öffnungszeiten: 17.11. – 23.12.2023 Mo.-Fr.: 11:00 – 21:00 Uhr

Sa.-So.: 10:00 – 21:00 Uhr 24.12.

11:00 – 16:00 Uhr 25.-26.12.

11:00 – 19:00 Uhr Silvesterdorf Schloss Belvedere 27.12. – 30.12. 11:00 – 19:00 Uhr 31.12.2023

11:00 – 18:00 Uhr

Adventmarkt Favoriten Mitten in der Fußgängerzone Favoriten (Viktor-Adler-Markt) lädt der alljährliche Adventmarkt zum Gustieren ein. Für die kleinen Besucher gibt es zudem ein buntes Ringelspiel, auf dem ausgelassen gefahren werden kann. Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 24.12.2024, tägl. 9.00-20.00 Uhr

24.12.2024: 9.00-17.00 Uhr

© EPA/ANNA SZILAGYI

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark Tipp im 18. Bezirk: In der weitläufigen Parkanlage (meist verteilt es sich hier angenehm!) wartet Kunsthandwerk, Punsch sowie verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten. Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024,

Mo-Fr: 15.00-22.00 Uhr,

Sa., So. und Feiertag 12.00-22.00 Uhr

Advent in den Blumengärten Hirschstetten Der Adventmarkt mit über 50 Verkaufsständen führt vom Nordeingang durch die geschmückte Gartenlandschaft zu den Ausstellungsglashäusern und weiter bis zum Südeingang. Angeboten werden traditionelle Kulinarik und weihnachtliche Geschenkideen. Auch Kinder- und tägliches Musik-Programm warten. Öffnungszeiten: 14. November bis 22. Dezember 2024

Donnerstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 20 Uhr

Montag bis Mittwoch geschlossen

Wintermarkt am Riesenradplatz Auch im Prater kann man sich auf Weihnachten einstimmen. Ab 16. November locken Live-Konzerte, Kindereisenbahn und wilde Achterbahnfahrten Jung und Alt auf den Riesenradplatz. Selbstverständlich gibt es auch Kulinarik, Punsch, Glühwein und Co., geöffnet ist der Markt bis Anfang Jänner. Öffnungszeiten: 16.11. bis 06.01.2025

Mo. - Fr. 12.00-22.00 Uhr

Sa/So & Feiertag 11.00-22.00 Uhr

24.12.2024 10.00-17.00 Uhr

31.12.2024 12.00-02.00 Uhr

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl Weihnachtsstimmung kommt auch in Wien-Meidling auf, beim kleinen (10 Stände), aber feinen alljährlichen Christkindlmarkt am Platz auf der Meidlinger Hauptstraße. Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024,

Mo-Fr: 15.00-22.00 Uhr,

Sa., So. und Feiertag 12.00-22.00 Uhr

Nicht zu vergessen ... :

Winter im MQ Auf dem Programm im Museumsquartier stehen auch heuer Konzerte, DJ-Sets, Eisstockbahn und Winter Race. Die Gastronomiebetriebe Café Halle, Café Leopold, Dschungel Café, MQ Amore, MQdaily und MQ Kantine sorgen für Punsch, Glühwein und winterlichen Snacks. Das Setting wurde von Designer Robert Rüf und Stefan Kainbacher gestaltet. Große Eröffnung ist am 14. November um 18.30 Uhr, live mit Oskar Haag & Band. Öffnungszeiten: 14.11. bis 23.12.2024

Mo.-Fr. 16 bis 23 Uhr und Sa., So. und Feiertag 14 bis 23 Uhr

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz Der überschauliche Markt mit 13 Ständen in Floridsdorf geht bereits am 7. November an den Start. Öffnungszeiten: 07.11.2024 bis 24.12.2024, täglich 08.00-20.00 Uhr,

Gastronomie 08.00-22 Uhr,

24.12.: 8.00-16.00 Uhr

© kurier/Martina Berger

Mittelalter Adventmarkt im HGM Hinter dem Heeresgeschichtlichen Museum erleben Mittelalter-Fans den Adventmarkt beim Heeresgeschichtlichen Museum. Handwerk, mittelalterliche Gastronomie, Musik, Gaukler, Fechtvorführungen, Kinderprogramm und Feuershows warten. Hinweis: Hunde sind leider nicht erlaubt. Öffnungszeiten: 28.11. 13 bis 22 Uhr

29.11. 10 bis 22 Uhr

30.11. 10 bis 22 Uhr

1. 12. 10 bis 20 Uhr

Winterzauber im Böhmischen Prater

29.11.2024 bis 5.1.2025, jeweils Freitag, Sa. (ab 14 Uhr) und So. (ab 11 Uhr)

Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof

15.11. bis 23.12., täglich von 14 – 21 Uhr

Weihnachtsmarkt im Schloss Neugebäude

29.11. bis 22.12. (weitere Infos folgen)

Simmeringer Christkindlmarkt

14.11. bis 22.12.