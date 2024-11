Advent in Wien: Frischer Wind auf den Weihnachtsmärkten

Ganz glauben möchte man es noch nicht, aber plötzlich steht Weihnachten wieder vor der Tür. Kratzten vergangene Woche die Temperaturen in Wien noch an der 18-Grad-Marke, kann man sich ab dem kommenden Wochenende schon bei einem Glühwein am Adventmarkt aufwärmen. Am 7. November öffnet nämlich der erste Weihnachtsmarkt (am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf). Einen Tag später, am 8. November, beginnt der weihnachtliche Trubel am Stephansplatz und vor dem Schloss Schönbrunn.