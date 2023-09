Ab 2024 gibt es neue Regeln für den Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Zudem soll das Marktgebiet eingegrenzt werden. In der Burggasse 13-21 soll es künftig keine Stände mehr geben. Und auch in der Stiftgasse wird das Marktgebiet begrenzt: Nur noch in den Abschnitten 4-6 und 23-27 soll es weiterhin Verkaufsstände geben. Letzteres sei aufgrund der U-Bahn-Arbeiten aber ohnehin schon der Fall, sagt Stadtpsychologin Cornelia Ehmayer-Rosinak, die zwischen Veranstaltern und Anrainern vermittelte, um die neuen Rahmenbedingungen festzulegen.

Weniger Stress für alle

Aber nicht nur flächenmäßig soll der Weihnachtsmarkt schrumpfen. Auch die Dauer wird auf maximal fünf Wochen begrenzt – im Vorjahr waren es sechseinhalb. „Menschenmassen können Stress auslösen. Zu wissen, dass der Markt jetzt nicht weiter wachsen und nicht noch länger dauern wird, kann extrem helfen“, sagt Ehmayer-Rosinak.

Fixe Sprechstunden

Zusätzlich soll es wieder fixe Sprechstunden mit dem Bezirk und dem Veranstalter geben. Zurückkehren soll auch das Kunsthandwerk: Mindestens 50 Prozent der Stände sollen von nun an damit ihr Geld verdienen. Als Plus oben drauf soll der gesamte Weihnachtsmarkt künftig barrierefrei zugänglich sein. Das gelte als „Voraussetzung für die Abhaltung“, so der Bezirk.