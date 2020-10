Warum Anrainer am Spittelberg gegen den Christkindlmarkt protestieren

Den Weihnachtsmarkt am Spittelberg kennt man auch außerhalb Wiens. Mit dem Kunsthandwerk und den Lichterketten und dem Bio-Punsch in den pittoresken Gässchen mit den Biedermeierhäusern des 7. Bezirks.

Doch ganz so glänzend ist die Stimmung dort aktuell nicht. Zumindest nicht bei einigen Anrainerinnen und Anrainern. Ab 13. November (und bis 23. Dezember) findet der Weihnachtsmarkt am Spittelberg statt – sofern etwaige Corona-Maßnahmen das nicht noch verhindern.

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg ist einer der beliebtesten in ganz Wien – bei den Wienern und bei den Touristen. Doch schon in den vergangenen Jahren waren jene, die dort leben, überfordert mit dem Zustrom. 1.862 Menschen leben am Spittelberg, in der Weihnachtszeit kommen einige tausend Besucher pro Tag dazu.

Das ist in „normalen“ Jahren für die Anrainer schon anstrengend, erzählen sie. Sie können dann nicht parken und müssen sich täglich durch Menschenmassen drängeln, wenn sie nach Hause kommen oder fortgehen. Von der Geruchs- (Frittierfett, Waffeln, Bratwurst) und Lärmbelästigung (Zuprosten, Lachen) ganz zu schweigen.