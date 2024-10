Am Montag wurde der Baum nun umgeschnitten und für den Transport fertiggemacht. Kein einfaches Unterfangen, denn bei diesem „Weihnachtsgeschenk“ handelt es sich um riesiges Packerl, das um drei Uhr früh am Rathausplatz eintreffen soll, um den Verkehr in der Großstadt nicht zu stören, erklärt Christoph Reiter, Abteilungsleiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landes NÖ. Als „Christkind“ fungiert der Familienbetrieb Trost aus Traisen, der den Baum in der Nacht nach Wien überstellte.