Wie grün sind deine Blätter: 2,8 Millionen Christbäume werden aufgeputzt

Noch ein paar Mal schlafen, dann ist Weihnachten . Zeit also, sich um einen Christbaum für die eigenen vier Wände zu kümmern. In Wien hat man die Qual der Wahl: 248 Marktplätze verkaufen ab 12. Dezember alles von der heimischen Tanne bis zur dänischen Fichte.

400.000 Christbäume werden in der Wiener Vorweihnachtszeit im Schnitt verkauft. Aber keine Sorge – es ist genug für alle da: "Mit der in Wien bestehenden Vielzahl an möglichen Christbaummarktplätzen ist vom Marktamt gewährleistet, dass ausreichend Bäume für alle Wienerinnen und Wiener angeboten werden können. Die Abdeckung des Bedarfs ist jedenfalls gesichert“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil .

Traditionell beginnt in Wien der Christbaumverkauf am 12. Dezember an 248 Standorten in der ganzen Stadt

Eine Tradition, die kaum wegzudenken ist, aber zunächst im Stillen wuchs: Erstmals in Aufzeichnungen erwähnt wurde ein geschmückter Baum 1419 im deutschen Freiburg, aufgestellt von Bäckern und mit allerlei Leckereien an den Zweigen. Ein Jahrhundert später tauchte der nächste urkundliche Beleg auf, Zünfte im Straßburger Münster überraschten 1539 mit einem aufgeputzten Nadelbaum.

Auf die Mondphase achten

Wer auf einen heimischen Baum setzt, schone die Umwelt, betont Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern: Durchschnittlich seien es nur 6,5 Kilometer von der Christbaumkultur bis ins Wohnzimmer. Es braucht zehn bis 14 Jahre, bis ein Baum groß genug ist, um geschnitten zu werden – übrigens in der richtigen Mondphase, damit die Nadeln lange frisch bleiben, beschreibt Lienhart.

Apropos Frische: Zuhause sollte der Baum so lang wie möglich kühl gelagert werden, am besten im Freien in einem Gefäß mit Wasser. Und wer am liebsten echte Christbaumkerzen anzündet – bitte nur in den ersten Tagen und den Baum dabei niemals unbeaufsichtigt lassen.