Alle Jahre wieder im Advent freuen sich Redakteurinnen und Redakteure des KURIER auf das eine: Den freundschaftlichen Wettstreit, wer hat den schönsten, größten, besten Christbaum in seiner Landeshauptstadt ?

Damit der Wettstreit in einigermaßen geordneten Bahnen verläuft, werden nur bestimmte Exemplare in das Ranking einbezogen: Jene Weihnachtsbäume, die meist vor Rathäusern aufgestellt und deren Illumination oftmals von den Bürgermeistern vorgenommen wird.

Zuweilen nimmt dann das Granteln über den Baum solche Ausmaße an, dass wiederum die Herkunftsorte verschnupft reagieren, denn immerhin sind Wiens Christbäume ja ein Geschenk.

So ein offizieller Christbaum hat es ja schwer, vor den Augen der Betrachter standzuhalten. Speziell die Wienerinnen und Wiener haben manchmal nicht die rechte Freude mit dem Nadelbaum, den ihnen die Provinz da vor die Nase setzt: Seit die Bundeshauptstadt 1959 begonnen hat, am Rathausplatz einen Christbaum herzuzeigen, stellen ihnen die Bundesländer abwechselnd einen solchen auf – mehr oder weniger geglückt.

Zu schütter, zerzaust und überhaupt, wie man so sagt, eine "Krautstaude": Was wurde nicht schon über den Wiener Baum gelästert. Doch die 30 Meter hohe Fichte aus dem Waldviertel, geschmückt mit 1.000 Christbaumkugeln, ist eine Pracht.

30 Meter hoch ist die Fichte in Wien

20 Meter hoch ist die Fichte, die nun den Rathausplatz in St. Pölten schmückt. Für 100 deutlich kleinere Exemplare hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: 100 Christbäume werden an bedürftige Familien gespendet.

Im Vorjahr wuchs der Baum der per Eigendefinition "kleinsten Großstadt der Welt" über sich hinaus und holte sich Platz eins. Heuer geht eine 13 Meter hohe Kolorado-Tanne ins Rennen. Der Baum wurde der Landeshauptstadt gespendet.

Die Fichte in Graz misst 29 Meter

"Der wird ja jedes Jahr schiacher!" Das war noch einer der freundlicheren Kommentare aus dem Off bei der Präsentation des Linzer Christbaums auf dem Hauptplatz. Asketisch könnte man die 25 Meter hohe Fichte aus St. Florian auch nennen.

Seit 23. November leuchtet der Christbaum auf dem Neuen Markt in Klagenfurt, und wahrlich: Die 18 Meter hohe und 35 Jahre alte Fichte – gespendet von einer Privatperson aus Wölfnitz – beeindruckt mit dichtem Wuchs und tadellosen Zweigen.

Innsbruck: Eine Fichte ohne Fehl und Tadel



34 Jahre durfte die Fichte in einem privaten Garten in Innsbruck stehen, ehe sie heuer geschlägert und in der Altstadt als Christbaum aufgestellt wurde. 15 Meter hoch und von tadellosem Wuchs schmückt die Fichte den Weihnachtsmarkt.