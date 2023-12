Früher war mehr Lametta: Wissenwertes rund um den Christbaum

Noch dreimal schlafen, dann hat er seinen großen Auftritt im Kerzenschein: der Christbaum. In rund drei Viertel aller österreichischen Haushalte ist er alljährlicher Stammgast. Zu verdanken haben das österreichische Weihnachtsfreunde und Christbaumbauern ihren deutschen Nachbarn.

Denn es war die aus einer jüdischen Berliner Familie stammende Fanny von Arnstein, in deren illustrem Wiener Salon 1814 der erste historisch belegte, geschmückte Christbaum stand. Zwei Jahre später zogen die Habsburger nach – genauer gesagt die eingeheiratete deutsche Protestantin Henriette von Nassau Weilburg, die ihrerseits eine Tanne im Festsaal ihres Palais aufstellen ließ.

Von Wien aus trat der weihnachtliche Nadelbaum seinen Siegeszug durch ganz Österreich an und ist heute fixer Bestandteil des Festes. Immerhin sorgen allein die niederösterreichischen Christbaumbauern für eine Wertschöpfung von rund 22 Millionen Euro.

Glitzern wie Lametta

Übrigens: Auch das titelgebende Zitat über das immer weniger werdende Lametta, das das österreichische Gemüt so treffend einzufangen scheint, stammt aus norddeutscher Feder: der des Humoristen Loriot.

Lametta wiederum wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts ebenfalls in deutschen Landen erfunden und soll an glitzernde Eiszapfen erinnern. Und es stimmt – früher war es mehr. Der Grund: In der traditionellen Stanniol-Variante enthält es Blei und ist nicht biologisch abbaubar. Daher ist es, parallel zum wachsenden Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, etwas aus der Mode gekommen.

Für alle, die auf eine angemessene Portion Glitzer nicht verzichten wollen, gibt es glücklicherweise umweltfreundlichere Varianten ohne Blei. Und vor der Baumentsorgung nicht vergessen: „Ohne Lametta wäre netter!“