Warum Barbarazweige bis Weihnachten blühen müssen

Ganz scheint der Frühlingsgruß nicht in die Vorweihnachtszeit zu passen – und doch gehört er ganz selbstverständlich in den Advent. Denn wenn am oder vor dem 4. Dezember junge Äste von Obstbäumen geschnitten werden, ist wieder die Zeit der Barbarazweige gekommen.

Stellt man sie daheim in die Vase und blühen die Knospen bis Weihnachten auf, soll das, der Legende nach und je nach Region, im neuen Jahr wahlweise Glück oder eine Hochzeit bringen. Der Einsatz ist also durchaus hoch.