Weihnachtsausstellung: Blumiger Advent in Hirschstetten

Wann und wo

Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15, 1220 Wien. Bis 23. Dezember, jeweils Do. bis So., 10 bis 20 Uhr; Eintritt frei. Weitere Info unter Weihnachtsausstellung und Adventmarkt 2023 in den Blumengärten Hirschstetten