Mistelzweig: Warum die parasitäre Pflanze zum Küssen verleitet

Allzu wählerisch ist die parasitäre Pflanze bei der Auswahl ihrer Wirtspflanze nicht – sie fühlt sich unter anderem auf Apfel- und Kirschbäumen, Weiden, Ahorn und Birken, Linden oder Rosskastanien wohl. Die Unterart der Kiefern-Mistel bevorzugt – nun ja, der Name verrät es bereits. Wen Misteln dagegen gar nicht mögen, sind Walnussbäume, Platanen oder Magnolien.

Mistelfest

Wer sich also das regelmäßige Ausschneiden der Blätterkugeln in luftiger Höhe ersparen will, sollte auf sogenannte mistelfeste Gewächse setzen. Denn die Verbreitung der Mistel lässt sich kaum stoppen. Immerhin sind es Vögel, die sich von den Beeren ernähren, und die unverdaulichen Samen wieder ausscheiden – im Idealfall für die Mistel hoch oben in den Zweigen eines passenden Wirtsbaumes. Von diesem Vogelmist soll sich auch – so eine Erklärung – der Name der Pflanze ableiten.