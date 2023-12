Zimt: Schmackhafte Rinde einer botanischen Diva

Zutaten:

1 Hokkaidokürbis

4 Karotten

2 Stangen Lauch

400 g Schlagobers

500 g Faschiertes gemischt

50 g Butter

50 g Mehl

350 ml Milch

Lasagneblätter

150 g Feta

Käse zum Überbacken

Zum Würzen:

2 Teelöffel Zimt

Muskatnuss

Salz

Pfeffer

Als Erstes wird der Kürbis in vier Teile geteilt und bei 200 Grad Ober-/Unterhitze für circa 40 Minuten im Ofen weich gebacken. Währenddessen die Karotten bissfest kochen. Das Faschierte in einer Pfanne anbraten und gleich zu Beginn die zwei Teelöffel Zimt hinzufügen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Kürbis aus dem Backrohr nehmen – das kann für die Lasagne aber aufgedreht bleiben. Den Kürbis in einer Schüssel zermatschen und die Karotten hinzufügen. Dann muss die Bechamelsauce angesetzt werden. Butter in einem Topf schmelzen und zum Köcheln bringen, danach das Mehl hinzufügen und mit Milch ablöschen, bis unter ständigem Rühren eine Masse entsteht. Nun wird Butter auf den Boden der Lasagneform geschmiert und etwas Bechamelsauce hinzugefügt, bevor die erste Schicht Lasagneblätter ausgelegt wird. Jetzt geht es ans Schichten: Lasagneblätter, Gemüsemasse, Bechamelsauce, Fleisch und einige Löffel des zerkleinerten Fetas nun so lange übereinanderlegen, bis alle Zutaten verarbeitet sind. Die Lasagne dann mit Käse bestreuen, circa 30 Minuten bei 200 Grad backen und danach schmecken lassen.