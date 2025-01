ÖSV-Dominanz: Warum Österreichs Skispringer allen um die Ohren fliegen

Welches Team ist dermaßen breit aufgestellt und hat einen so großen Fundus an Skispringern wie der ÖSV? Fünf von sechs Podestplätzen bei den beiden Tourneebewerben sprechen Bände, dazu waren schon fünf ÖSV-Springer in diesem Winter in den Top 3 zu finden. Da springt ein Maximilian Ortner kurzfristig für den verletzten Daniel Huber ein und landet bei seinem zweiten Weltcupeinsatz gleich auf dem Podest. Manuel Fettner wurde aus dem Tournee-Team gestrichen, obwohl er einen sechsten Platz vorweisen konnte und im Gesamtweltcup an 13. Stelle lag. „Unsere Leute pushen sich gegenseitig und treiben das Niveau nach oben. Ich muss dann leider immer Leute aus dem Team streichen“, sagt Cheftrainer Andreas Widhölzl.