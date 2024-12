So stieg die Stromerzeugung aus Solarenergie laut einer Analyse des britischen Thinktanks Carbon Brief im Vorjahr im Vergleich zu 2022 um 44 Prozent, jene aus Windkraft immerhin auch noch um ein Viertel.

Die weltgrößte Solaranlage mit einer Fläche von 200.000 Hektar ging heuer im Juni in einem Wüstengebiet der nordwestlichen Region Xinjiang in Betrieb.

Das führte im dritten Quartal 2024 wiederum dazu, dass die Kohleverstromung in China um 2 Prozent und die Gasverstromung um 13 Prozent gestiegen ist. Und dass der Staatsrat in Peking im August auf einen Schlag den Bau von elf neuen Atomreaktoren genehmigte. In den beiden Jahren davor wurden jeweils zehn neue Reaktoren bewilligt.

Und doch reichen diese gewaltigen neuen Kapazitäten nicht aus. Denn so sehr China auch seinen Erneuerbaren-Ausbau vorantreibt, so sehr ändern sich auch die Umweltbedingungen, die noch höheren Energieverbrauch nach sich ziehen: Dürren senkten zuletzt die Nutzung der Wasserkraft, enorme Hitzewellen, vor allem im August und September, führten zu einem massiven Anstieg des Strombedarfs für Klimaanlagen.

Für heuer wird China ein Wirtschaftswachstum, von – für das Reich der Mitte – recht niedrige 4,48 Prozent prognostiziert. Bis 2027 dürfte das Plus kontinuierlich weiter schrumpfen – auf nur noch 3,6 Prozent. Schlecht für Chinas Konjunktur, aber für den weltweiten Treibhausgasausstoß wäre das eine gute Nachricht. Offiziell legt sich die Führung in Peking nicht fest, beharrt weiter vage darauf, dass China den „Peak“ seines Treibhausgasausstoßes „vor 2030“ erreichen und 2060 dann „klimaneutral“ sein wird. Übrigens um zehn Jahre hinter dem Zeitpunkt, den die EU für sich festgelegt hat.

Österreich verzeichnete den Höchststand seiner Treibhausgasemissionen im Jahr 2005, seither sank der Ausstoß unregelmäßig, aber doch, um insgesamt knapp ein Fünftel. In allen reichen Industrienationen des Westens sinken die Emissionen, seit sie ihr Wirtschaftswachstum von der Schwerindustrie entkoppelt haben. Die USA erreichten ihren Peak 2007, Japan 2013, Deutschland 1990.

Was aber nicht bedeutet, dass sie ihre Emissionen nicht weiter drastisch senken müssen. Denn mit dem Blick auf den Treibhausgas-Verbrauch pro Kopf sieht es schon wieder ganz anders aus. Da bläst ein Durchschnitts-US-Amerikaner mit Riesenautos, Riesenkühlschränken und Klimaanlagen (17,9 t CO 2 pro Kopf) mehr als doppelt so viele Emissionen in die Luft wie ein Durchschnittsösterreicher (8,7 t).

Aber auch die Chinesen haben „aufgeholt“: 10,95 t Treibhausgase pro Jahr kommen mittlerweile schon auf jeden Bewohner Chinas.