Umwelt: Die Klima- und Biodiversitätskrise schreitet ungebremst voran

14 Prozent – so hoch werden die Chancen eingeschätzt, dass die Weltgemeinschaft das bei der Pariser Klimakonferenz 2015 vereinbarte Ziel, die Klimaerwärmung möglichst bei 1,5°C zu begrenzen, noch einhalten kann. Derzeit, so der neue UNO-Bericht („Emissions Gap Report 2024“), steuern wir eher in eine globale Katastrophe einer Erwärmung von 2,5°C bis 2,9°C bis Ende des Jahrhunderts zu. Weltweit fallen Klimarekorde wie Hitzetage, Tropennächte, Regenmengen, aber auch Dürre. 2023 war das bisher wärmste Jahr der Messgeschichte, es wird wohl von 2024 abgelöst werden.