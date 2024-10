Klimakrise und Wetterextreme: Österreicher fordern Handeln der Politik

81 Prozent der heimischen Bevölkerung halten angesichts der Klimakrise Gegenmaßnahmen für nötig und fordern politische Taten. Das hat eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Integral ergeben, die am Mittwoch von der Umweltinitiative "Mutter Erde" und Greenpeace bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt wurde. Drei Viertel der 1.000 Befragten kündigten zudem an, sich künftig auch selbst klimafreundlicher verhalten zu wollen.