Wird das Elektro-Auto die Welt retten?

Dass ist der Grund, warum über E-Fuels seit Jahren gesprochen wird und Ankündigungen gemacht werden, dieser in Wahrheit aber nur in Apothekerdosen zu Apothekerpreisen vorhanden ist.

Oder aber: Mit einem Windkraftwerk wird Strom für eine Elektrolyse erzeugt, in der Wasser (H2O) unter viel Energieverlust gespalten wird, um Wasserstoff zu erzeugen. Dann benötigt man, damit die E-Fuels klimaneutral werden, Kohlenstoff aus dem CO2 der Luft, was durch Filtertechnologien wieder mit viel Energie und viel Energieverlust einhergeht. Dann gibt es ein eigenes chemisches Verfahren, bei dem der Wasserstoff mit dem Kohlenstoff unter Zufuhr großer Energiemengen zu tankbaren Flüssigkeiten verwandelt wird.

Verbrennerverbot in EU? International ist vor allem Norwegen im Fokus, das bereits ab 2025 den Verkauf von Verbrennern bei Neuwagen verbieten will. Da die Zulassungszahlen von E-Autos derzeit bei über 90 Prozent im Vergleich zu Hybriden oder reinen Verbrenner liegen, wird das ohne große Probleme über die Bühne gehen.

Ökostrom Ein (lösbares) Problem stellt die Versorgung der E-Autos mit (klimaneutralem) Ökostrom dar, Österreich leistet das bereits in einem hohen Ausmaß, doch der fossile Anteil bei der Stromproduktion in der EU liegt bei 38 Prozent, auch wenn der Anteil sinkt. Sollten alle Autos in Österreich auf Stromer umgestellt werden, würde das einen Mehrbedarf beim Strom von etwa 15 Prozent ausmachen.

Losverfahren in China

In Chinas gibt es kein allgemeines Verbot von neuen Verbrennern, doch greifen Mechanismen, wie etwa, dass in Großstädten wie Peking Verbrenner nur mehr per Losverfahren zugelassen werden, was zu langen Wartezeiten führt. Das spricht für die Verkehrswende weg von Verbrennern, hin zu den E-Autos.

Autodichte

Forscher warnen vor falschen Vorstellung, man könnte oder sollte weltweit einfach alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen. Die höchste Autodichte (Pkw pro Einwohner) gibt es in den USA mit rund 800 Autos/1.000 Einwohnern, die EU ist mit rund 600 Fahrzeugen nur knapp dahinter. Wenn bevölkerungsreiche Staaten wie China (derzeit 300 Autos/1.000 Einwohner), Indien (50 Autos) oder die Menschen Afrikas (20 Autos) ebenfalls eine derart hohe Pkw-Dichte haben wollen, wird es kaum ausreichend Rohstoffe dafür geben.