Wie der Wifo-Chef die EU im Handelskrieg gegen Trump unterstützte

„Angriff ist die beste Verteidigung. Es ging darum, den ökonomischen Schaden in die USA zurückzutragen. Freihandel ist nicht einseitig, man muss sich wehren“ argumentieren die Ökonomen. Braml promovierte damals bei Felbermayr am deutschen Ifo-Institut und erhielt den Auftrag, sowohl die US-Handelsdaten als auch jene der EU genau zu analysieren.

Überraschendes Ergebnis: Die Daten stimmten nicht überein, was aber rechnerisch hätte der Fall sein müssen. Das Datenwerk der USA wies einen hohen Überschuss für Amerika und ein Defizit für Europa aus. Die EU-Daten zeigten das Gegenteil. Der Grund dafür war, dass in den EU-Zahlen die Dienstleistungen und Digitalisierungsumsätze der US-Tech-Giganten nur teilweise enthalten waren.

Was Trump in den Verhandlungen nicht glauben wollte. Der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte nach der Einigung, die im Rosengarten des Weißen Hauses öffentlich zelebriert wurde, Trump habe diese Zahlen immer in Abrede gestellt, „bis ich ihm beweisen konnte, dass dies die Daten der amerikanischen Statistiker sind, und das Gespräch verlief freundschaftlich“, schildern Felbermayr und Braml in ihrem kurzweilig gehaltenen Buch "Der Freihandel hat fertig".