Trumps Handelskrieg trifft auch Österreicher

Die Gewinnerliste im Leitindex der Wiener Börse war am Montagnachmittag recht überschaubar: Nur drei ATX-Aktien schafften ein Plus, alle anderen Titel waren in der Verlustzone gefangen. Wie praktisch alle großen Börsen-Indizes weltweit. Der Wiener Aktienindex ATX beendete den Tag schließlich mit einem (noch vergleichsweise überschaubaren) Verlust von -1,23 Prozent.

Was war der Auslöser des rabenschwarzen Tages?

Der Grund musste nicht lange gesucht werden. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag via Twitter in die Tasten gegriffen und eine Eskalation des Handelsstreits mit China angekündigt – just in einem Moment, wo alle die Beilegung des Konfliktes erwartet hatten.