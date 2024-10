Ökostrom-Ausbau: China wird 2030 die Hälfte des weltweiten Grünstroms erzeugen

Laut dem Bericht wird die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 um das 2,7-fache wachsen – ein Wert, der die aktuellen politischen Ziele vieler Länder um 25 % übersteigt. Obwohl dieses Wachstum beeindruckend ist, bleibt es hinter dem auf der Klimakonferenz COP28 in Dubai festgelegten Ziel einer Verdreifachung der Kapazitäten bis 2030 zurück . Maßnahmen zur Förderung der Erschwinglichkeit von Solar- und Windenergie sowie die steigende Nachfrage aus dem privaten Sektor spielen da laut IEA eine Schlüsselrolle.

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert in ihrem neuesten Bericht „ Renewables 2024 “ ein beispielloses Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien bis 2030. China spiele dabei eine entscheidende Rolle, den Wandel hin zu erneuerbaren Energien voranzutreiben. Das Land wird bis 2030 etwa 60 % des weltweiten Ausbaus an erneuerbaren Energien verantworten.

Die Windkraft erholt sich ebenfalls, obwohl der Sektor in den letzten Jahren mit Lieferkettenproblemen und wirtschaftlichen Hürden konfrontiert war. Politische Anpassungen in Europa, den USA und Indien haben die Aussichten für den Windsektor jedoch verbessert.

Herausforderungen: Netze und Integration

Mit dem rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien kommen auch neue Herausforderungen auf. Eine der größten Hürden ist die Integration von Solar- und Windenergie in die Stromnetze. Der Bericht zeigt, dass Länder wie Chile, Irland und das Vereinigte Königreich mit Netzengpässen und Abregelungen (dem sogenannten Curtailment) konfrontiert sind, was bedeutet, dass überschüssige Energie nicht ins Netz eingespeist werden kann. Um dies zu vermeiden, sind Investitionen in Netze und Speichersysteme sowie flexible Lösungen wie Nachfragesteuerung dringend erforderlich.

Herausforderungen für die Solar- und Windindustrie

Die Solarindustrie steht vor einem Überangebot an Produktionskapazitäten, was zu einem Preisverfall bei Solarmodulen in den vergangenen 20 Jahren geführt hat. Während sich kleinere Hersteller diesem Preisdruck nur schwer entziehen können, benötigt die Windturbinenproduktion dringend mehr Investitionen, um zukünftige Engpässe in der Lieferkette zu vermeiden. In China wird die Produktion von Solarmodulen bis 2030 weiter eine dominante Rolle spielen, aber auch Länder wie die USA und Indien bauen ihre Kapazitäten aus, wenn auch zu höheren Kosten.