Warum Windräder wichtiger sind als PV-Anlagen

Für die "Stromstrategie 2040" wurde der Strombedarf bis zum Jahr 2040 abgeschätzt und untersucht, mit welchen Erzeugungstechnologien dieser Bedarf sicher und ganzjährig gedeckt werden kann. Entscheidend dafür sei der Mix an erneuerbaren Energien , sagt Michael Strugl, Präsident von Österreichs Energie. Der Strombedarf im Jahr 2040 soll laut den Berechnungen 145,2 Terawattstunden betragen. Das ist ziemlich genau das Doppelte des heutigen Strombedarfs von 73 TWh.

Wind verflacht Spitzen und liefert im Winter

Photovoltaik liefere teilweise große Erzeugungsspitzen und das relativ gleichmäßig im ganzen Land, erklärt Strugl. Wenn zu diesen Zeiten nur ein Teil des erzeugten Stroms genutzt werden kann, belaste dies das Stromnetz. Man bräuchte dann leistungsfähigere Leitungen und mehr Speichermöglichkeiten. Erhöht man den Anteil der Windkraft am Strommix, könne die Erzeugungskurve abgeflacht werden. Außerdem liefere Windkraft oft genau dann Strom, wenn PV und Wasserkraft nachlassen. Das hat man auch während der regenreichen letzten Tage gesehen. Flusskraftwerke mussten wegen des Hochwassers abgeschaltet werden, die Sonne drang kaum durch die Wolken, aber der Wind blies stark.

Im Jahresverlauf liefert die Windkraft außerdem in den Wintermonaten mehr Strom, was sich mit sinkender Wasser- und PV-Stromproduktion gut ergänzt. Aktuell schreitet der Photovoltaikausbau in Österreich gut voran, bei der Windenergie liegt man hinter dem Zielpfad zurück.