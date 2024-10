Energie von einer Genossenschaft? Antworten auf alle offenen Fragen

"Als Raiffeisen sehen wir es als unsere Aufgabe an, uns für die Menschen in unserer Region auch im Sinne einer nachhaltigen Zukunft einzusetzen. Mit den burgenländischen Energiegenossenschaften, die österreichweit einzigartig sind, weil sie das gesamte Bundesland abdecken, bieten wir Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Gemeinden die Möglichkeit, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Gemeinsam erzeugen wir sauberen Strom aus erneuerbaren Quellen und stärken damit die regionale Wertschöpfung. Natürlich wollen wir weiterwachsen, denn je mehr Menschen sich an den Energiegenossenschaften beteiligen, desto mehr Ökostrom können wir zu fairen Tarifen handeln. Dabei werden wir auch auf andere Energieträger als Sonnenenergie setzen", betont Eva Fugger, Generaldirektor-Stellvertreterin der Raiffeisenlandesbank Burgenland.