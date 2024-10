Das bestätigte ein Sprecher von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gegenüber der APA. Begründet wird das so, dass das dafür notwendige Einvernehmen mit den betroffenen Ministerien „nicht hergestellt werden“ konnte.

Worum geht es: Gegen Ende der Koalition von Türkis-Grün im Juni 2024 erreichte die Stimmung innerhalb der Koalition einen Tiefpunkt. Grund war, dass die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler nach viel hin und her beschlossen hatte, der EU-Renaturierungsrichtlinie zuzustimmen. Und das, obwohl sich der Koalitionspartner ÖVP vehement gegen das Umweltschutzgesetz ausgesprochen hatte. Also hatte die ÖVP sofort nach Beschluss eine Nichtigkeitsbeschwerde bei der EU angekündigt. Doch das wird nicht passieren.

Edtstadler ließ am Dienstag in einem Statement wissen: „Die Antwort auf den Gesetzesbruch der Klimaschutzministerin Gewessler darf kein weiterer Gesetzesbruch sein. Als Verfassungsministerin ist es für mich keine Option, mich über die Vorgaben des Bundesministeriengesetzes und die Staatspraxis hinwegzusetzen“. Das Einbringen einer Klage ohne Einvernehmen mit der Klimaschutzministerin wäre „ein Abgehen von der seit dem EU-Beitritt gelebten Praxis. Im Gegensatz zur Klimaschutzministerin gehe ich nicht aus ideologischen Gründen von dieser Staatspraxis ab“, so die Europaministerin.

Das mag verwundern, hatte Ministerin Edtstadler doch in der Sitzung des Bundesrates am 27. Juni 2024 (Hier der LINK) erklärt: "Österreich wird daher im Auftrag von mir als zuständiger Verfassungsministerin Nichtigkeitsklage beim EuGH einlegen. Dies ist binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union möglich." Die ÖVP hatte sogar eine Amtsmissbrauchsklage gegen die Klimaschutzministerin eingebracht, die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aber bereits Anfang September zurückgelegt wurde.