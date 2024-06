Warum Gewessler bei der Renaturierung den Koalitionsbruch riskiert

Österreichs grüne Klima- und Umweltministerin Leonore Gewessler will am Montag im EU-Umweltministerrat in Luxemburg dem umstrittenen EU-Renaturierungsgesetz zustimmen. Das Gesetz sieht durchaus drastische Maßnahmen bis 2050 vor, um die durch den Menschen veränderte Kulturlandschaft wieder in einen möglichst ursprünglichen Zustand zurückzuführen.