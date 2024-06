ÖVP-Wut über Gewessler: Das Ende der türkis-grünen Koalition

Ausweg Koalitionsende

Jetzt ist schon klar: In Österreich hat der Kanzler laut Verfassung keine Richtlinienkompetenz gegenüber seinen Ministern. Er kann also nicht direkt eingreifen. Dennoch darf einer Regierung so etwas nicht passieren. Was gibt das auf der europäischen Ebene für ein Bild ab, wenn eine nationale Regierung in Brüssel – in diesem Fall in Luxemburg – nicht mit einer Stimme spricht? Was bedeutet das für die Zukunft? Kann von nun an jedes Regierungsmitglied auf EU-Ebene agieren, wie es will? Oder benötigt die kommende Regierung gar einen Sideletter, der die Auftritte und das Abstimmungsverhalten in der EU-Zentrale genau regelt?

Wenn diese sonntägige Pressekonferenz von Leonore Gewessler nicht die Konsequenz hat, dass die türkis-grüne Koalition sofort beendet wird, gibt man sich einer gewissen Lächerlichkeit preis. Im eigenen Land, aber vor allem auch in Europa. So bitter ein sofortiger Schlussstrich auch sein mag, weil doch noch einiges beschlossen werden sollte, er dürfte der einzige Ausweg sein.