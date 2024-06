"In diesem Moment braucht es Mut und aus diesem Grund werde ich dem Gesetz zustimmen." Mit diesem Satz könnte die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler am Sonntag nicht nur die Koalition, sondern auch ihre eigene Karriere und strafrechtliche Konsequenzen riskiert haben. Gewessler will morgen, Montag, im Rat der EU-Umweltminister dem EU-Renaturierungsgesetz zustimmen. Und sie widersetzt sich damit dem Veto von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und dem seiner Minister sowie den ÖVP-Landeshauptleuten, die in Gewesslers "Ja" einen Rechtsbruch sehen.