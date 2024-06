Durch das Nature Restoration Law sollen bis 2050 alle zerstörten Ökosysteme der EU wiederhergestellt werden oder unter Wiederherstellung sein.

Das Zwischenziel bis 2030 ist, dass für 20 Prozent aller Meeres- und Landflächen in der EU Wiederherstellungsmaßnahmen in Kraft sind. So sollen etwa Moore wieder vernässt, Flüsse renaturiert und Wälder zu Mischwäldern werden.

Gegner sagen, dass durch die EU-Renaturierung die Lebensmittelsicherheit gefährdet wäre. Dem widerspricht aber die Wissenschaft mit dem Argument, dass ohne Renaturierung die Nahrungsmittelsicherheit garantiert gefährdet ist.