Renaturierung: Warum sich Gewessler nicht durchsetzen kann

Veto der Länder gilt nach wie vor

Die Ministerin bat am Freitag beide Länder um eine "Klarstellung", ob sie sich davon distanzieren. In Wien stößt das auf Unverständnis. Man habe sich längst distanziert. Ludwig bekräftigte in einem Brief an Gewessler, dass er der EU-Verordnung zustimme, wenn der Bund die Renaturierung finanziere. „Ich bin verwundert, dass die Ministerin nach wie vor glauben kann, dass wir gegen die Verordnung sind. Wir haben maximal klargestellt, dass wir dafür sind", sagt Wiens Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zum KURIER.

Am Freitag trafen sich die Umweltlandesreferenten in Kärnten. Wien brachte eine Stellungnahme ein, wonach das geltende Veto der Länder zu ändern sei. "Und die anderen Länder haben diese neue Stellungnahme bereits zur Kenntnis genommen", sagt Czernohorszky.

Das Problem: Um das Veto aufzuheben, müssten wohl zumindest fünf von neun Ländern einer neuen Stellungnahme zustimmen. Es sei definitiv zu wenig, wenn die Länder Wiens neue Stellungnahme lediglich "zur Kenntnis" nehmen, bestätigt der Innsbrucker Dekan Walter Obwexer gegenüber dem KURIER: "Die einheitliche Stellungnahme der Länder gilt weiter und die Ministerin ist daran gebunden."