„Kärnten oder Wien müsste klar sagen, man sei nun gegen die Stellungnahme der Länder und für das Renaturierungsgesetz, und dass Österreich in Brüssel zustimmen soll. Rein rechtlich müsste das über die Integrationskonferenz der Länder erfolgen, de facto wird das in einem Umlaufverfahren einfach über E-Mail gemacht: Kärnten würde also einfach allen anderen acht Landesregierungen mitteilen, gegen die Stellungnahme der Länder zu sein und für die Renaturierung zu stimmen“, erklärt Obwexer. Eine bloße Stimmenthaltung würde nicht reichen!

Doch damit könnte Gewessler noch immer nicht in Brüssel zustimmen, erklärt der EU-Rechtsexperte weiter: „Das Gesetzespaket zur Renaturierung betrifft ja mehrere unterschiedliche Bereiche, etwa die Landwirtschaft. Nach dem Bundesministeriengesetz braucht Ministerin Gewessler auch die Zustimmung der anderen zuständigen Ministerien, wie das auch beim Klimaplan NEKP der Fall ist. Das kann die Ministerin nicht alleine entscheiden. Also neben der einheitlichen Stellungnahme der Länder, die ja noch immer vorliegt, muss die Umweltministerin auch koordiniert mit den anderen Ministerien vorgehen, konkret mit dem Bundeskanzleramt, das für die Länder zuständig ist, dem Landwirtschaftsministerium und offenbar auch mit dem Finanzministerium, da Landeshauptmann Kaiser zum Ausdruck gebracht hat, es hänge auch an zusätzlichen finanziellen Mitteln seitens des Bundes. Erst wenn diese Ministerien ihr Okay geben, kann die Ministerin in Brüssel zustimmen.“

Doch was die ÖVP-Minister vom Renaturierungsgesetz halten, stellt Minister Totschnig i einem Statement an den KURIER klar: „Ich bekenne mich klar zu den Vorhaben beim Klima- und Umweltschutz. Was wir hierzu aber brauchen ist eine Anreiz- und keine Verbotspolitik. Die vorgeschlagenen Einschnitte in die Land- und Forstwirtschaft, hätten massive Auswirkungen auf die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln, gefährden Arbeitsplätze und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft insgesamt.“

Eine Einigung mit den Bundesländern und mit den ÖVP-Ministerien bis Mitte Juni, da tagt der EU-Umweltrat erneut, wird sich also eher nicht ausgehen. Deshalb wird Umweltministerin Gewessler dem Gesetz auch nicht zustimmen. Auch wenn das ganz und gar nicht ihr Wunsch ist.