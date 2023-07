Totschnig zu Renaturierungsgesetz: "Kommt praktisch einer Enteignung gleich"

Wissenschafter haben sich für Gesetz ausgesprochen

Dass 6.000 Wissenschafterinnen und Wissenschafter just die Sorgen zu Versorgungssicherheit und Enteignung in einem offenen Brief zerschlagen, kontert Totschnig. Er habe den Brief gelesen und mit eigenen Experten - darunter u. a. Pflanzenbauer und Forstwirte - besprochen: "Und die sagen uns etwas ganz anderes." Wichtig sei nicht die Zahl der Kommentierenden. "In den Details liegt der Teufel versteckt."

Er betont, dass er "realistische" und "machbare Ziele" verfolgen möchte.