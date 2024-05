Blockade bröckelt: Wien und Kärnten wollen EU-Renaturierungsgesetz

Mikl-Leitner steht aktuell der Landeshauptleutekonferenz vor. In dem Brief ersuchen Wien und Kärnten die Vorsitzende der LH-Konferenz, eine Sitzung einzuberufen.

"Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und intakten Natur für unsere Kinder und nachkommende Generationen sowie notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz sind uns als Verfasser dieses Briefs wie auch als Landeshauptleute insgesamt ein Herzensanliegen", heißt es in dem Brief von Kaiser und Ludwig.

Mikl-Leitner: "EU denkt in falsche Richtung"

Aus dem Antwortschreiben von Landeshauptfrau Mikl-Leitner geht hervor, dass die Bedenken gegen die EU-Maßnahmen nach wie vor aufrecht seien. Etliche Bedenken gebe es demnach bezüglich der Landwirtschaft. "Bei den Renaturierungs-Plänen denkt die EU daher leider in die falsche Richtung", heißt es in dem Brief, der dem KURIER vorliegt. "Ein breiter Konsens ist mir allerdings ein ganz großes Anliegen, daher werde ich Niederösterreichs Landesamtsdirektor beauftragen hier nochmals die Beratungen mit seinen Amtskollegen in den Bundesländern aufzunehmen."