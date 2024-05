Zurück zum Wahlkampf: Mit Lena Schilling am Wienfluss

"Ich bin dankbar für den Rückhalt der Partei", sagt Schilling zum KURIER. Vom Tumult der vergangenen Tage ist ihr nichts anzusehen. Auch in der Puls4-Sendung Elefantenrunde am Vorabend wirkte Schilling gefasst.

Am Freitagvormittag geht es um klassische Wahlkampfthemen, dafür hat sich Schilling zum Lokalaugenschein an den Wienfluss in Wien Penzing begeben. Ganz ohne Anmerkung zur laufenden Debatte geht es aber auch nicht: "Hier ist es gut zum Abschalten. Jetzt bräuchte man nur noch das Handy in den Fluss zu schmeißen", scherzt sie.