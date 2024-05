Was ist bei Politikern privat?

Im Prinzip ist die Sache einfacher, als es scheint: Abgesehen von strafrechtlich Relevantem, das ohnehin von der Justiz verfolgt werden muss, geht es bei Spitzenpolitikern und ihrem Privatleben oft darum, ob das, was sie öffentlich fordern oder in ihre Wahl- und Parteiprogramme schreiben, mit der gelebten Realität zusammenpasst.

Nun, ganz so einfach ist die Angelegenheit auch wieder nicht. Mit Recht wird von amtierenden wie angehenden Spitzenpolitikern erwartet, dass sie in der Funktion wie im Privaten integer agieren. Sie sollen – auch – als Vorbilder gelten. Aus dieser Perspektive ist die charakterliche Eignung – und damit auch das private Verhalten – bei Spitzenpolitikern nicht kategorisch Tabu.

Geht es die Öffentlichkeit etwas an, in welchen sexuellen Beziehungen ein Minister oder eine Ministerin lebt? Selbstverständlich nicht. Geht es die Öffentlichkeit etwas an, wenn etwa eine Ministerin die gleichgeschlechtliche Ehe öffentlich als abartig geißelt – und gleichzeitig selbst mit einer Frau zusammenlebt? Ziemlich sicher schon.

Relevant wird Privates in den seltenen Fällen, in denen sich politische Forderungen, Haltungen und Ansagen mit der privaten Lebensführung beißen. Es geht um Authentizität und Glaubwürdigkeit. Alles andere ist privat – und muss es auch bleiben. Andernfalls werden künftig nur noch Menschen in die Politik drängen, die bei sich und anderen auf Privatsphäre verzichten – oder die zu dumm sind, deren Wert zu erkennen. Beides sind eher beängstigende Perspektiven.