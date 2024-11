Stell dir vor, es ist UN-Klimakonferenz, mit Delegierten und Tausenden Teilnehmern aus aller Welt, und niemand schaut, hört oder fährt hin. In der aserischen Hauptstadt Baku geht morgen Abend der zwölftägige Gipfel zu Ende, und so, wie es am Abend davor aussieht, sind es bestenfalls winzige Schritte, die dort gesetzt werden.