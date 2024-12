Chemnitz 2025: Sachsen setzen auf Garagenpartys und Leuchtturmprojekte

„C the Unseen“ – das Motto für Chemnitz 2025 ist als Aufforderung und Programm zu verstehen. Die einstige Industriemetropole in Sachsen hat sich zum Ziel gesetzt, bisher Ungesehenes und Unentdecktes sichtbar zu machen. Chemnitz und die umliegende Region in Mittelsachsen, dem Erzgebirge und dem Zwickauer Land verbindet ein reiches gemeinsames Kultur- und Industrie-Erbe. Der Bergbau im Erzgebirge machte die Region einst zur wirtschaftlichen Hochburg. Sie ist geprägt von vielen Umbrüchen, zuletzt vom Ende der DDR und der Rückbenennung von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz. Eine Macher-Mentalität sowie die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, sind in dieser Region tief verwurzelt und bilden das Gerüst für das Programm der Kulturhauptstadt (Infos unter chemnitz2025.de)