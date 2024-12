Festliche Geheimnisse: In diesen Palästen feiern die britischen Royals Weihnachten

Weihnachten ist stets der Versuch, Traditionen und Familienfeiern unter einen Hut zu bringen. Das ist beim britischen Königshaus nicht anders. Denn der Buckingham Palace ist längst nicht die einzige royale Residenz - insgesamt besitzt die englische Krone mehr als 20. Und so hetzen die Windsor von London nach Norfolk und manche bis nach Schottland. Aber wo genau spielt sich was ab – und was ist heuer doch ein bisschen anders?

© REUTERS/CHRIS RADBURN Prinzessin Catherine mit Prinz William mit ihren Kindern 2023 in Sandringham

Der KURIER stellt die wichtigsten Anwesen, ihre weihnachtlichen Aufgaben und ihre teils schrägen Traditionen vor: Buckingham Palace, der Offizielle

© Getty Images/iStockphoto/Alexey_Fedoren/istockphoto Ein seltenes Bild: Der St. Green Park mit Blick auf den Buckingham Palace im Schnee

Unübersehbar in seiner wuchtigen Größe mitten im Londoner Standzentrum, ist der Buckingham Palace die offizielle Residenz des britischen Monarchen. Der Lieblingsort der Royals ist er jedoch nicht wirklich. Mit 775 Zimmern kann man sich im Buckingham Palace aber auch schnell verlieren. Königin Elizabeth hat Schloss Windsor (2) und Balmoral (4) vorgezogen, König Charles mag Highgrove (5) besonders gerne. Doch auch wenn die Königsfamilie im Buckingham Palast nicht Weihnachten feiert, werden doch jedes Jahr drei Nordmanntannen im Marmorsaal aufgestellt – und eine Girlande entlang der großen Treppe angebracht. Denn in der Vorweihnachtszeit lädt der englische Monarch meist hier zum Christmas Lunch mit der Großfamilie.

© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Bei den Dinners im Buckingham Palace ist nur Perfektion erlaubt.

Im Film Spencer, in dem Kristen Stewart als Lady Diana zu sehen ist, sieht man Hofpersonal vor dem Dinner eine Waage polieren. Sie gehört zum Ritual, das König Edward VII (der Ur-Ur-Großvater von König Charles) einführte: Gäste des Weihnachtsmahls wurden vor und nach dem Dinner gewogen. Ein Plus auf der Waage beim zweiten Abwiegen stand als Gradmesser für Genuss. Doch nicht alle schätzen dieses invasive Ritual. Wie in Spencer enthüllt wurde, soll sich Diana vor diesem Aspekt der Familienfeiern besonders gefürchtet haben. Schloss Windsor, das Historische Eine Autostunde westlich von London steht die mittelalterliche Festung im schmucken Städtchen Windsor für den Beginn britischer Weihnachtstraditionen.

© APA/AFP/ADRIAN DENNIS Das Windsor Castle durch die Allee The Long Walk

1800 ließ Königin Charlotte in der Queen’s Lodge des Schlosses eine Eibe aufstellen; ein Ritual, die sie von ihrem deutschen Gemahl, Georg III. übernommen hatte. Königin Charlotte beschloss, aus dem eigentlich privaten Event eine öffentlichen Feier zu machen, an der die Königsfamilie sowie Mitglieder des Hofes teilnehmen konnten. Auch dieses Anwesen wird im November mit duftenden Girlanden, tausenden Lichtern und einem majestätischen Weihnachtsbaum in der St.-Georgs-Halle dekoriert.

© REUTERS/PETER NICHOLLS Der Weihnachtsbaum in der St.-Georgs-Halle wird dekoriert.

Verwendet wird eine Nordmanntanne aus dem Windsor Great Park, die extra dafür gepflanzt wurde und zumindest 20 Meter hoch ist. Gekrönt wird sie mit einem Stern des "Order of the Garter", dem ältesten Ritterorden des Landes. Sandringham: Das Traditionelle Abgeschieden nahe der Küste von Norfolk und eingebettet in weitläufige Parkanlagen, liegt das viktorianische Landhaus Sandringham.

© Bauer Anna-Maria Beim Besuch im Sandringham House in Norfolk spürt man die familiäre Atmosphäre.

Wer es während der Sommeröffnungszeiten besucht, wird schnell den familiären Charakter des Anwesens spüren. Im Saloon sieht man den länglichen Holztisch mit grüner Filzauflage, an dem zu Weihnachten stets gepuzzelt wird. Im Drawing Room den hellen, runden Frühstückstisch, den König Charles näher ans Fenster stellen ließ, um einen besseren Blick auf den Garten zu haben. Hier verbringen die Windsors seit den 1960ern die Festtage. Anders als der Rest des Landes, feiert die englische Königsfamilie die Bescherung jedoch nicht am 25. Dezember, am Christmas Day, sondern hält sich an die Tradition der deutschen Vorfahren: Geschenke werden am Abend des 24. Dezembers geöffnet, am Christmas Eve.

© APA/AFP/ADRIAN DENNIS König Charles und Königin Camilla beim alljährlichen Kirchgang am 25. Dezember

Am Christtag besuchen die Royals dann den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche direkt auf ihrem Landsitz, bevor es ein ausgiebiges Christmas Dinner gibt. Doch das dürfte heuer etwas anders ablaufen. Wie die royale Kommentatorin Emily Andrews in der britischen Zeitschrift Woman verriet, wollen William und Catherine mit ihren Kindern im nahen Landsitz Anmer Hall feiern – gemeinsam mit Catherines Eltern, den Middletons. Nach ihrer Krebserkrankung Jahr will sich Kate heuer wohl ein wenig mehr Ruhe gönnen. Balmoral Castle, das Private Charles und Camilla werden aber selbst nicht allzu lange in Sandringham verweilen. Sie verbringen Silvester stets auf ihrem schottischen Anwesen Birkhall auf dem Areal des Schloss Balmoral.

© Getty Images/Jan Zabrodsky/istockphoto Das schottische Schloss Balmoral

Das hat dieses Jahr besondere Relevanz: Es wird diese Silvesternacht genau 20 Jahre her sein, dass der damalige Prinz von Wales in Birkhall (ein Herrenhaus am Rande des Balmoral-Estates) vor Camilla Parker-Bowles in die Knie ging. Die Verlobung der beiden wurde im Februar 2005 bekannt gegeben. Sie heirateten zwei Monate später auf Schoss Windsor und verbrachten ihre Flitterwochen… dann wieder in Birkhall. Highgrove House, das Natürliche In der Weihnachtszeit kann König Charles zwar nicht so viel Zeit hier verbringen, aber erwähnt sei zum Abschluss noch jener Landsitz, von dem es heißt, dass der König ihn besonders schätzt: Highgrove House in Gloucestershire, rund zwei Stunden westlich von London. In seiner Zeit als Prinz von Wales lebte Charles zwar offiziell im Clarence House in London, doch sein eigentlicher Familiensitz, zuerst mit Lady Diana, dann mit Camilla, war Highgrove.

Besonders stolz ist er auf die umliegende Gartenlandschaft – sie wurde als eine der ersten britischen Gärten biozertifiziert. Carolyn Robb, die in den 1990er-Jahren für Charles kochte, erinnert sich in ihrem Buch Tea at the Palace, an den unglaublichen Kräutergarten des Hauses: „Minze, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Majoran, Oregano, so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann.“ Carolyn habe durch den heutigen König ihre Liebe zu Wildkräutern entdeckt. Mit den Gartenkräutern werden wohl auch die Gerichte dekoriert, die Briten in de Vorweihnachtszeit hier kosten können. Um 41 Pfund kann man hier ein Zwei-Gänge-Menü erleben.

Und so wurde auch dieser Landsitz weihnachtlich geschmückt - und weist dabei ein besonders Erinnerungsstück auf. Unter dem Baumschmuck befindet sich ein gesticktes Motiv von Beth, dem früheren Jack Russell vom Königin Camilla. Er musste im November eingeschläfert werden.