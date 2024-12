Irland: Ein Roadtrip durch den unbekannten Norden der Insel

Viele Insel-Besucher waren in Dublin Bier trinken, einige an der Südwestküste weitwandern. Der rau-charmante Norden wird weniger bereist. Ein Roadtrip zu bärtigen Kapitänen, keltischen Dolmen und einsamen Pubs.

Es sind die Irish Pubs mit dunkler Holzvertäfelung, in denen noch gesungen und gefiedelt wird, und die windumtosten Steilküsten. Es sind die dicken Schafe mit kurzen Beinen in den Midlands und ihre Artgenossen mit langen Beinen, die besser auf den Klippen kraxeln können. Es sind die knallgrün gepinselten Wiesen und die rostroten Hochmoore.

© Stefan Hofer Ein Schaf und noch ein Schaf.

Es ist die Heimat von Samuel Beckett, James Joyce und Oscar Wilde; von traurigen Fideleien, scherzhaften Limericks und niedrigen Unternehmenssteuern, die die einst rückständige Insel saniert haben. Und es sind die Iren, von denen mancher so aussieht und spricht, als entspränge er Tolkiens „Hobbit“. Irland. Das ist eine Insel, ein Klischee, ein Sehnsuchtsort. Oft rau und kratzig wie Tweedstoff, dafür real.

Abseits der Hauptstadt Dublin an der Ostküste soll bei einem Roadtrip der abgelegene Nordwesten der Insel erkundet werden. Der Teil der Republik, der „hinter“ Nordirland (zählt zum Vereinigten Königreich) liegt. Ziel: das County Donegal.

Lichtstrahl für die Könige Erste Station ist Newgrange im County Meath („Mitte“), eine Autostunde nördlich von Dublin. Es ist eines von Dutzenden prähistorischen Gräberfeldern in der Region, Meath wird auch Royal County genannt. Newgrange ist gründlich erforscht und sehenswert rekonstruiert. Im Visitor Centre taucht man multimedial in die jungsteinzeitliche Lebensweise ein, bevor es zum Hügel, dem Cairn, geht. Von hier blickt man in eine zärtlich geformte Landschaft.

© Stefan Hofer Newgrange

Spektakel zur Wintersonnenwende Der Eingangsstein der Kultstätte ist mit Spiralen und Wellen ziseliert. Der liegt, wie bei allen Hügeln, im Südosten. Das kommt in wenigen Tagen zum Tragen: Am 21. Dezember, zur Wintersonnenwende, leuchtet die Sonne kurz nach Aufgang in den Gang bis in die Grabkammer. Indiana-Jones-Vibes.

© Stefan Hofer Newgrange: Ziselierte Steine im Eingangsbereich der Kultstätte

Von der Region Brú na Bóinne, der Wohnstatt der Götter am Fluss Boyne, geht’s durch Nordirland nach Donegal.

Die vergessene Grafschaft Die irischen Ländereien haben meist Beinamen, der von Donegal ist „The Forgotten County“ – die vergessene Grafschaft. Die Straßen sind eng und werden welliger, es ist wenig Verkehr.

© Stefan Hofer Lonely Road im Norden Irlands

Zu den höchsten Klippen Europas Über die Stadt Donegal und den Fischerhafen Killybegs geht’s an die Westküste, zu den Slieve League Cliffs. Die Iren hier sind noch irischer, in Wort und Tweed. Wobei: Der lokale Dialekt in Donegal ist dem schottischen Gälisch näher als der irischen Sprache. Bei Kevin versteht man so oder so kaum etwas. Das kann am Vollbart des Bootskapitäns liegen, der Silben verschluckt, oder am Wind.

© Stefan Hofer Bootskapitän Kevin

Mit sechshundert Metern sind sie die höchsten Klippen Europas. Kevin: „Je mehr Wellen, desto grüner das Wasser.“ Er zeigt zu den Watchtowers (Signaltürme aus der Zeit Napoleons), erzählt von Delfinen und von Schafen, die sich an der Steilküste verirren und per Boot gerettet werden.

Ende November hat Irland gewählt. Hört man Einheimischen genau zu, tauchen ähnliche Probleme wie bei uns auf: die Lebenshaltungskosten, die Gesundheitsversorgung, die Zuwanderung. Mit einem Unterschied: die Steuereinnahmen durch die Tech-Giganten. Der Gärntner und der König

© Stefan Hofer Chef-Gärtner Sean O' Gaoitin

Auch im Glenveagh National Park ist von einer Krise nichts zu spüren. Beschaulich liegt das Schloss am Lough Beagh, Head Gardener Sean O’Gaoithin führt durch die reizenden Gärten mit heimischen und exotischen Pflanzen. Zu ihm kam sogar ein gewisser Charles, damals noch Prince of Wales.

Pub am nördlichsten Zipfel der Insel Letzte Station ist der nördlichste Punkt der Insel: Malin Head. Anfang oder Ende des Wild Atlantic Way, der mit 2.600 Kilometern weltlängsten Küstenstraße. Auf den letzten Metern schlägt das Wetter um, es stürmt, nieselt, die Schafe auf den Wiesen verrinnen zu weißen Klecksen auf der Fensterscheibe. Vom Parkplatz geht es noch ein paar Meter hinauf.

Oben, an der Küste, reißt es auf. Felsen, Meer, Himmel, es kann so einfach sein, und bizarr. Das war es wohl auch, was die „Star Wars“-Macher dachten, als sie auf der Halbinsel Inishowen „Die letzten Jedi“ drehten. Skywalker Mark Hamill trank in Drehpausen in der „Farren’s Bar“ Bier.

© Stefan Hofer Nahe Malins Head

Dieses nördlichste Pub der Insel ist unspektakulär. An diesem Tag spielt lediglich ein Dad mit seinem Sohn Billard, ansonsten ist das Lokal leer. Die Kellnerin stellt ein Pint Guinness hin. Bitter, süß, fad wie stets. Sláinte! Herrlich.

Infos Nationalparks Info: nationalparks.ie Beste Reisezeit April bis Oktober Neuer Reiseführer „Irland“ von Ralph-R. Braun, Michael Müller Vlg., 33,80 €

