Hoppelnder Synthesizersound und bimmelnde Schlittenglöckchen: „Last Christmas, I gave you my heart“, schmachtet eine samtene Männerstimme. Ihr Besitzer fährt im Jeep vor, steigt aus mit blond zementierter Föhntolle und Zahnpastalächeln. Winkewinke hoch zu Freunden in quietschbunten, sackartigen Daunenmänteln an einer Gondelbahn. So beginnt das Video zu „Last Christmas“, dem größten Hit des britischen Popduos „Wham!“, veröffentlicht am 15. Dezember 1984.

Heute schaut es Philippe Zurbriggen auf dem iPhone an und lächelt versonnen: „Lackschuhe trug einer von denen, ist beim Aussteigen dauernd in den Schnee geplumpst – leider haben sie’s rausgeschnitten.“ Der 67-jährige Inhaber des Souvenirladens „Woodpecker“ in Saas Fee hatte damals, im November 1984, den einzigen Jeep im Ort und wurde deshalb von der Filmcrew gleich für die ganze Drehwoche gebucht – auch als Chauffeur von George Michael: „Der fläzte seine Füße immer auf das Armaturenbrett und rauchte merkwürdig süße Zigaretten“, raunt Zurbriggen: „Wahrscheinlich hat er mich deshalb morgens beim Abholen nie erkannt …“

Wie viel Saas-Fee steckt im Musikvideo?

Rein in die Gondel, rauf zum Berg geht’s im Video für „Wham!“ und Freunde – zu einem Chalet zwecks Weihnachtsfeier. „Stimmt nicht“, sagt Charly Schmidt, damals Kabinenführer der Bergbahn: „Die Felskinn-Gondel führt auf 3.000 Meter, direkt ins Gletscher-Skigebiet. Chalets gibt’s da oben nicht.“ Dafür aber inzwischen Pisten wie aus dem Straßenatlas: Breite Autobahnen für Genusscarver. Steile, buckelige Abfahrten für Freunde des gepflegten Muskelkaters.