Skifahren mit Schneegarantie: Wo man die besten Chancen auf Naturschnee hat

Die Skisaison ist eröffnet: Die Gletscher-Skigebiete haben teilweise bereits seit September und Oktober geöffnet - und in den nächsten Wochen öffnen immer mehr Skiregionen in Österreich ihre Lifte. Der Skireise-Anbieter SnowTrex hat 50 alpine Skigebiete auf ihre Schneesicherheit analysiert. Die Klimakrise sorgt immer wieder für geringen Schneefall in den Alpenregionen, weiße Bänder in grünen Landschaften gehörten in den letzten Jahren häufig zum Skiwinter dazu.

Das Ranking zeigt die Skigebiete in den Alpen, in denen man mit einer hohen Schneesicherheit rechnen kann. Für die Berechnung wurden Daten der letzten fünf Jahre und die Höhenlage der Skigebiete herangezogen.

Spitzenreiter der Schneesicherheit

An der Spitze des aktuellen Rankings steht das französische Skigebiet Chamonix - eine durchschnittlich hohe Schneemenge und optimale Höhenlage sorgen für hohe Schneesicherheit: Hier fallen im Fünfjahresschnitt mehr als 13 Meter Neuschnee pro Skisaison. Die Bergstation auf 3.275 Metern Höhe macht Chamonix aktuell zu einer der schneesichersten Wintersport-Destinationen in den Alpen.