Stubaier Gletscher: Wo der Winter fast nie zu Ende geht

Dichtes Schneegestöber, zweitausend Meter Seehöhe, die Unterarme brennen. Die Unterarme, nicht die Oberschenkel? Mitten in Österreichs größtem Gletscherskigebiet? Am Stubaier Gletscher in Tirol kein Widerspruch. Umringt von den „Seven Summits“, jenen sieben Gipfeln, die markant das Stubaier Landschaftsbild prägen, ragt bei der Bergstation Gamsgarten ein spitzer Eiskletterturm in die Höhe.

„Bis zur Spitze schaffen es beim ersten Mal die wenigsten“, ruft Bergführer Robert durch den pfeifenden Wind, während er das Anlegen der Steigeisen vorzeigt. Jetzt noch die Eispickel und los geht’s. Wichtig ist dem Bergführer zufolge, die Steigeisen wie lange Zehennägel von oben ins Eis zu rammen. „Und alle paar Meter eine Pause, sonst geht dir die Kraft aus.“

Sie reicht. Gerade noch. Nach zehn Minuten ist der Puls auf zweihundert, der Panoramablick ins grenzenlose Weiß den folgenden Muskelkater jedoch wert.