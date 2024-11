ÖBB: Neue Skigebiete mit den Wintersport‐Kombitickets erreichbar

Wer diese Saison klimafreundlich mit dem Zug ins Skigebiet reisen möchte, findet bei ÖBB Rail Tours Kombi-Tickets für den Winterurlaub. Darin enthalten sind die Anreise ins Skigebiet und der Skipass - für einen, drei oder sechs Tage. Die Abfahrt kann von allen ÖBB-Bahnhöfen in Österreich gebucht werden.

Die Kombitickets gibt es in der kommenden Saison 2024/25 für insgesamt fünfzehn Skigebiete in Österreich. Neu ist dieses Jahr das Skigebiet Filzmoos in Salzburg. Insgesamt sind fünfzehn Skigebiete mit einem Zugticket kombinierbar, etwa St. Anton am Arlberg, Skigastein, Schladming oder Kitzbühel.

Für den Skiurlaub in Tirol eignet sich das Angebot "Im Nightjet zum Schnee": Das Kombiticket beinhaltet hier die Bahnfahrt im Nachtzug zum Skigebiet, einen Skipass (drei bis sechs Tage möglich) und den Transfer zur Unterkunft im Skigebiet. Auch eine Buchung in den neuen Mini Cabins ist möglich. Neu sind heuer die Skigebiete Hall-Wattens, die Skiregion Hochsitz und Paznaun-Ischgl.

Mit dem Nachtzug sind folgende 11 Tiroler Skigebiete erreichbar: