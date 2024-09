Eine Reise mit dem Nachtzug ist eine Reise in vergangene Zeiten. Als Damen im Speisewagen mit Handkuss begrüßt wurden. Als damit noch Abenteurer, Diplomaten und Detektive verreisten. Der belgische Geschäftsmann Georges Nagelmackers brachte Schlafwagen nach Europa und gründete die Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Die Züge der CIWL fuhren ab den 1880er-Jahren mit Speisewagen, Schlaf- und Gepäckwagen zwischen den Metropolen Wien und Paris – die Grundlage des Orientexpress bis Konstantinopel . Dessen Wagons-Lits waren einst Schauplätze kleiner Geschichten, die zu großer Literatur verwoben wurden. Getragen von Luxus und Überfluss, von Muße und einer Zeit, in der Reisende noch die Geduld hatten, den Weg zu schätzen und die sonst unwahrscheinliche Begegnung mit dem anderen.

Der Nachtzug von heute ist anders: spartanischer Komfort statt Luxus, NFC-Plastikkarten statt Concierge mit Schlüsselbund. Das Bedürfnis nach Privatsphäre wird größer, während der Wunsch nach Begegnung schrumpft. In der neuen Generation des Nightjets reist man in Einzelkabinen oder Schlafkapseln: Ungestört vom Klogang oder Schnarchen der Mitreisenden, aber auch ohne Chance auf Zufälle. Immer seltener erfährt man etwas über seine Mitreisenden bei einer geteilten Packung Kekse oder einer gemeinsam getrunkenen Flasche Wein. Doch auch wenn die Zeit der Speisewagen-Philosophie zu Ende geht, das Nachtzuggefühl bleibt. Die Abenteurer von heute sind verliebte Pärchen, die in den Mini Cabins Karten spielen, Studentinnen, die ihre übergroßen Rucksäcke in winzige Gepäckfächer stopfen und Familien mit Brettspielen und Fahrrädern. Im Nachtzug erfasst die Reisenden eine seltsame Geborgenheit: Draußen ziehen verlassene Landschaften vorbei, Orte, die in der Dunkelheit ihren Sinn verlieren, Industrie, Verschubbahnhöfe, Felder. Ein Dorf, das man nie besuchen wird, hell erleuchtet für einen kurzen Moment, bevor es wieder zum leeren Schatten wird.