KURIER Reise-Leserabend: Mit dem Nachtzug nach Flandern

Eva Buzzi (ÖBB Rail Tours) schwärmte vom Wiener Hauptbahnhof. Zwar kann der nicht ganz mit dem Pendant aus Antwerpen mithalten, macht aber möglich, dass wir von Wien aus in alle Himmelsrichtungen losreisen können. Am besten mit dem Nachtzug nach Brüssel – von dort ist man auch sehr schnell in Amsterdam, London und Paris. Davor sollte man Flandern aber keinesfalls verpassen. Und dort auch nicht nur Brüssel anschauen. Liesbet Vandebroek (Direktorin von VisitFlanders) empfiehlt zwei bis drei Städte an einem Wochenende: die „Märchenstadt“ Brügge, das studentische und junge Gent und Antwerpen mit seinen Diamanten und dem Bahnhof, der aussieht wie eine Kathedrale.