St. Anton am Arlberg: Das verrückteste Rennen der Welt

Der Weiße Rausch ist das verrückteste Skirennen der Welt – und die etwas andere Art, den Arlberg zu entdecken. Wenn am vorletzten Skitag des Jahres die Lifte am späten Nachmittag geschlossen haben, stürzen sich 555 Starter und Starterinnen (in drei Gruppen) vom höchsten Punkt des Skigebiets am Vallugagrat auf 2.647 Metern in die Tiefe – per Massenstart. Wer als Erster in St. Anton auf 1.320 Metern ankommt, ist der Sieger. Dazwischen liegen haarsträubende Abfahrten mit bis zu 100 km/h, ein knackiger Anstieg, den nur die Allerbesten mit Schlittschuhschritten bewältigen können, meterhohe Buckel auf der schwarz markierten „Kandahar“-Piste und am Ende drei Hindernisse aus Schnee, die zu überklettern sind. Im vergangenen Jahr war ich zum zweiten Mal mittendrin, bei diesem weltweit einzigartigen Skirennen.