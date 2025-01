Silvesternacht in Oberösterreich: Polizist bei Einsatz verletzt

Böllerunfälle haben in der Silvesternacht in Oberösterreich zwei Schwerverletzte gefordert.

In Bad Goisern (Bezirk Gmunden) explodierte ein Feuerwerkskörper in der Hand eines 14-Jährigen. Er dürfte den Silvesterkracher der Kategorie F 2 - erlaubt ist die Benutzung erst ab einem Alter von 16 Jahren - gezündet haben, als er ihn noch in der Hand hielt.

In Ansfelden (Bezirk Linz-Land) wurde ein 31-Jähriger durch die Explosion einer Silvesterrakete der Kategorie F 3 schwer verletzt. Der Mann hatte den pyrotechnischen Artikel in Tschechien gekauft: Für die Klasse F3 braucht man in Österreich eine Berechtigung, diese hatte der Rumäne nicht. Er wurde in das UKH Linz eingeliefert.

In Wilhering (Bezirk Eferding) erlitten mehrere Personen einen Gehörsturz durch eine Silvesterrakete, die ein 19-Jähriger irrtümlich in Richtung eines Nachbarhauses abgefeuert hatte. In Pucking (Bezirk Linz-Land) kam es zudem zu einem Brand, nachdem ein 39-Jähriger in seinem Garten Feuerwerkskörper gezündet hatte: Die Rakete setzte die Gartenmöbel in Brand.

In Wels wurde ein Polizist an einer Hand verletzt, als eine Gruppe von zehn bis 15 jungen Männern mit ihm zu streiten begannen: Der Beamte hatte sie wegen unerlaubten abschießen von Silvesterkrachern ermahnt. Zwei Männer, 19 und 20 Jahre, wurden vorübergehend festgenommen