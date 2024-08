Plötzlich Stiefmutter: Wie Patchwork gelingen kann

Der Weg zur sich unterstützenden Familie war wahrscheinlich nicht immer so einfach, wie es heute scheint. Studien zeigen, dass es im Schnitt fünf bis sieben Jahre dauert, bis Patchwork-Familien, bei denen mindestens einer der beiden Partner eines oder mehrere Kinder in die Familie bringt, zusammenwachsen. Das klinge zwar lange, sei aber tatsächlich häufig so, sagt die Wiener Eltern- und Familienberaterin Sandra Teml-Wall. „Es braucht seine Zeit, bis Vertrauen entsteht. Mitunter erfolgt die Zusammenführung zu schnell, auch weil die Freude über die neue Liebe so groß ist. Schwierig kann es werden, wenn die beiden Partner sehr hohe Erwartungen an die neue Beziehung haben und versuchen die Kinder in eine Vorstellung von Familie hineinzupressen. Das kann dazu führen, dass sich die Kinder wehren“, meint Teml-Wall.

Die Rolle des Alters

Viele Kinder haben anfangs gegenüber einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin ihres einen Elternteils eine „gesunde Skepsis“, auch aus Loyalität gegenüber dem anderen Elternteil. „Kinder möchten eigentlich sehr selten, dass sich ihre Eltern trennen. Es sollten daher alle Beteiligten ausreichend Zeit bekommen, um die Trennung zu betrauern und in der neuen Realität anzukommen. Wenn jemand in ein Familiensystem dazukommt oder wegfällt, muss man sich zudem erst einmal neu organisieren“, so Teml-Wall. Viele Eltern, die sich trennen, wollen laut der Familienexpertin nicht wahrhaben, dass nicht nur die Paarbeziehung auseinanderbricht, sondern auch die bisherige Familie. „Die Familie in dieser Form gibt es nicht mehr. Es entsteht etwas anderes, das auch wunderschön sein kann, aber es ist anders.“