Warum Humor die Eltern-Kind-Beziehung stärken könnte

Wie kann man Humor konstruktiv einsetzen?

Den Anstoß zur Studie gab das Leben selbst: "Mein Vater benutzte Humor (...), ich verwende Humor in meiner Praxis und mit meinen eigenen Kindern", wird Benjamin H. Levi, Kinderarzt und Philosoph am Penn State College of Medicine, in einer aktuellen Aussendung zitiert. "Da hat sich die Frage aufgedrängt: Wie kann man Humor konstruktiv einsetzen?"

Zwar sei die Rolle des Humors in verschiedenen Bereichen der kindlichen Entwicklung vielfach untersucht worden. Nicht jedoch, wie die elterliche Spaßneigung die Beziehung zum Nachwuchs prägt.

Ableitungen aus der Berufswelt seien grundsätzlich naheliegend, betont Lucy Emery, Medizinstudentin und ebenfalls an der Untersuchung beteiligt. "Es gibt eine interessante Parallele zwischen Arbeitswelt und Kindererziehung: Sie sind beide hierarchisch." In beruflichen Beziehungen helfe Humor nachweislich, Hierarchien abzubauen, "ein besseres Umfeld für Zusammenarbeit und Kreativität zu schaffen und Spannungen abzubauen", so Emery. "Eltern-Kind-Beziehungen sind zwar liebevoller als geschäftliche, aber Stresssituationen kommen auch in der Elternschaft häufig vor." Humor könne dazu beitragen, diese zu entschärfen. So zumindest die Theorie.