In Summe wurden Daten über 150.00 Kindern aus 42 Ländern rund um den Globus analysiert. Bei der Auswertung zeigte sich eine "nahezu lineare Beziehung zwischen einer höheren Frühstückshäufigkeit und einer größeren Lebenszufriedenheit bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren". Eventuelle Einflüsse von Faktoren wie Geschlecht, Alter, Häufigkeit der Familienmahlzeiten, körperliche Aktivität und Body-Mass-Index bezog man mit ein – der Zusammenhang blieb bestehen.

Das tägliche Frühstück als potenzieller Glücksfaktor

Von einem linearen Zusammenhang spricht man in der Statistik, wenn zwei Variablen – in diesem Fall Frühstückshäufigkeit und Lebenszufriedenheit – gleichzeitig mit einer konstanten Rate steigen oder fallen. Im konkreten Fall wiesen Kinder, die morgens oft keine Mahlzeit zu sich nahmen, eine geringere Lebenszufriedenheit auf als Kinder, die regelmäßig frühstückten.

Die Spitzenwerte bei der Lebensfreude wurden bei Kindern ermittelt, die täglich frühstückten. Die niedrigsten bei jenen, die dies nie taten. Im Ländervergleich offenbarten sich Unterschiede: Für frühstückende Kinder in Portugal konnten die höchsten Zufriedenheitswerte ermittelt werden. Das generell niedrigste Glücksniveau stammte von Kindern aus Rumänien, die morgens keine Mahlzeit bekamen.

Es sind genau diese Teilbefunde, die nahelegen, dass der potenzielle Zusammenhang zwischen Frühstück und Lebensfreude doch auch von sozioökonomischen Faktoren getrieben sein könnte. Also davon, wie belastet oder eben stabil Familien an sich sind – in Bezug auf finanzielle Absicherung und psychosoziale Unterstützung etwa.

Kleine Frühstücker hierzulande vergleichsweise unzufrieden

Auch für Österreich liegen Ergebnisse vor: Unter allen frühstückenden Kindern weisen Heranwachsende hierzulande vergleichsweise niedrige Glückswerte auf. Selbiges galt für Kinder in Deutschland, Ungarn und England.

Die Ernährungswissenschafterin Marianne Thuy, die unter anderem auf Kinderernährung spezialisiert ist, führt im KURIER-Gespräch die teils mangelhafte Frühstücksqualität hierzulande als möglichen Grund an: "Es kommt immer darauf an, was gefrühstückt wird. Zuckrige Zerealien sind leere Kalorien und wirken sich wohl nicht sonderlich gut auf die Lebensfreude aus." Dass Kinder in Österreich essenstechnisch oft nicht ausgewogen in den Tag starten, weiß Thuy aus Erfahrung: "Oft ist es erschreckend, was gegessen wird."