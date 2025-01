Meghan startet mit Solo-Instagram-Account ins neue Jahr - und sorgt für Spekulationen

Meghan startet eigenen Instagram-Account

Die Herzogin von Sussex startete ihren persönlichen Account am Neujahrstag mit einem Video, das ihr Ehemann Prinz Harry an einem Strand in der Nähe ihres Hauses in Montecito, Kalifornien, aufgenommen hat.

Man sieht die 43-Jährige barfuß auf die Wellen zulaufen, mit dem Rücken zur Kamera.

Dann bleibt Meghan stehen, zeichnet "2025" in den Sand und joggt kichernd davon.